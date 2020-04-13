مصري يستعد للزوجة رقم 30 ولديه 33 من الأبناء

المصدر: مروة سليم - دبي

يستعد رجل مصري للزواج للمرة الـ30، وذلك بعد إنجابه 33 من الأبناء في مركز مغاغة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة «الوطن» المصرية.

وأضافت الصحيفة أن محمد ربيع محمد السيد لديه 33 من الأبناء و42 حفيداً.

وقال محمد للصحيفة إنه لم يكن يفكر يوماً في أنه سيتزوج كل ذلك العدد، لكن كل زوجة كانت لها ظروفها الخاصة بها، ولها حكاية مختلفة عن الأخرى، وكذلك أيضاً في الطلاق، كل واحدة طلقا لها حكاية أيضاً مختلفة.

وأضاف ربيع «لم أظلم واحدة، ولم آكل حق واحدة، ولكن هذه إرادة الله أن أتزوج هذا العدد وأنجب منهن هؤلاء الأولاد».

وتابع: «حكايتي بدأت في سن 12 سنة، عندما وقعت مشاجرة بيني وبين والدي بسبب مصروفي الشخصي، وبسبب تلك المشاجرة تركت المنزل وذهبت إلى جدتي لأمي، وجلست معها في منزلها حتى أصبح عمري 15 عاماً، وفي هذا العمر تزوجت للمرة الأولى، وكانت واحدة من أقاربي».

وقال: «بعد الزواج بدأت العمل حتى أستطيع الإنفاق على نفسي وزوجتي، وبعد وقت قصير من الزواج سافرت إلى دولة ليبيا للعمل هناك، وذهبت زوجتي إلى منزل والدها، قضيت سنوات عدة في ليبيا، ثم رجعت إلى منزل جدتي من جديد فلم أجد زوجتي، وعلمت أنها في منزل والدها، في هذا الوقت أصبح معي مبلغ من المال أستطيع أن أبدأ به حياة كريمة، وكنت شاباً في ريعان الشباب، وسيماً وبشوشاً، أضف إلى ذلك أنني أنتمي إلى الأشراف».

وأضاف: «ذهبت إلى والدها لإعادتها فرفضوا، ولم يكن الله قد رزقني منها بأطفال، فحمدت الله وطلقتها، وكان مهرها 45 جنيهاً في ذلك الوقت، دفعتها إلى والدها ورحلت عن المنزل، ورجعت وأنا حزين، لكن لم يمض كثير حتى تزوجت الثانية، ولم تكن المهور مرتفعة في ذلك الوقت، فكان المهر 120 جنيهاً».