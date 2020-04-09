تناول هذه الأطعمة بحُرّية دون القلق من اكتساب وزن زائد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بينما ينعدم وجود أطعمة خالية تماماً من السعرات الحرارية، إلا أن هناك أطعمة يمكنك الاستمتاع بتناولها بحُرّية من دون الحاجة إلى القلق بشأن اكتساب وزن زائد.



ووفقاً لخبيرة التغذية، الدكتورة ليزا يونغ، تقع هذه الأطعمة بشكل عام في واحدة من فئتين: الفواكه أو الخضروات غير النشوية.



وتقول يونغ إن هناك أسباباً لعدم زيادة الوزن مع تناول هذه الأطعمة، وهي أن:



• معظمها يتكون من الماء.



• منخفضة السعرات الحرارية.



• تحتوي على ألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع.



وعلى الرغم من أن هذه الفواكه والخضراوات ليست غنية بالبروتين، إلا أنها مليئة بالكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي لها فوائد عديدة للصحة.

ومن بين هذه الأطعمة:



- الخس:



تحتوي معظم أنواع الخس على نحو سعرتين إلى 10 سعرات حرارية لكل وجبة. وعلى الرغم من أن الخس لن يضيف الكثير من البروتين إلى نظامك الغذائي، إلا أنه سيضيف الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والحديد وفيتامينَي (أ) و(س).



- البرتقال:



معظم الناس يعرفون أن البرتقال غني بفيتامين (س)، لكن الحمضيات تملك فوائد أخرى عديدة.



وبما أن فيتامين (س) مهم في إنتاج الكولاجين، فإن البرتقال يساعد في الحفاظ على البشرة خالية من التلف وتبدو جيدة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، حيث إن حبة برتقال متوسطة ​​الحجم وتحتوي على نحو 80 سعرة حرارية فقط.

وإذا كنت لا تأكل تلك القشرة البيضاء التي تغطي الثمرة، فيجب أن تبدأ في تناولها، حيث إنها تحتوي على الكثير من الألياف، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.



- الفراولة:



هناك كمية أكبر من فيتامين (س) في وجبة واحدة من الفراولة، بالإضافة إلى أن الفراولة مشبّعة أيضاً بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة.



وتعد الفراولة أيضاً مصدراً جيداً للبوتاسيوم والألياف، وهي خالية من الدهون والصوديوم، وخالية من الكوليسترول، ما يجعلها صحية للقلب.



ويحتوي كوب واحد من الفاكهة على نحو 50 سعرة حرارية فقط.



- الشمام:



يحتوي الشمام على بيتا كاروتين، وهو شكل من أشكال فيتامين (أ)، الذي يعزز صحة العيون، أكثر من العديد من الفواكه المماثلة الأخرى، مثل البرتقال والخوخ والمانجو.



ويوفر كوب واحد فقط من الفاكهة عنصر البوتاسيوم، بالإضافة إلى أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامينَي (أ) و(س).



وبالإضافة إلى ذلك، بما أن الماء يشكل 90 % من الشمام، فهناك 55 سعرة حرارية فقط في وجبة واحدة منه.



- الكرفس:



ما يقرب من 95 % من الكرفس يتكون من الماء، لكن هذا لا يعني أن ليس له فوائد صحية كبيرة.



ويحتوي الكرفس على البوتاسيوم والفولات والألياف، و30% من احتياجاتك اليومية من فيتامين (هـ)، ولا يوفر سوى ستة سعرات حرارية فقط في وجبة واحدة.



ومن الأفضل تناول الكرفس عندما يكون طازجاً، حيث يفقد العديد من مضادات الأكسدة الخاصة به في غضون خمسة إلى سبعة أيام من شرائه.



- التوت الأزرق:



يشتهر باحتوائه على مضادات الأكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى، وللحصول على الألياف يحتوي كوب من التوت الأزرق على 14% من القيمة اليومية الموصى بها، ولا يوفر إلا نحو 85 سعرة حرارية.



- الخيار:



هو فاكهة تتكون في الغالب من الماء، ويحتوي على 16 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، فيما تحتوي البذور والقشرة على معظم القيمة الغذائية للثمرة، لذلك من الأفضل عدم تقشيرها.



وتوفر القشرة والبذور الألياف وشكلاً من فيتامين (أ) المعروف باسم "البيتا كاروتين"، الذي يُعرف بأنه جيد للعينين.



- الطماطم:



تشتهر الطماطم بأنها تحتوي على اللايكوبين، وهو كاروتين يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة ويمنح الثمرة لونها الأحمر.



وإلى جانب اللايكوبين، تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامينات (أ) و(س) و(ب 2)، وكذلك الفولات والكروم والبوتاسيوم والألياف.



ومع جميع العناصر الغذائية، تحتوي حبة الطماطم متوسطة الحجم على نحو 25 سعرة حرارية فقط.