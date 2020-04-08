مكتشف الأنسولين.. من طبيب مغمور إلى منقذ حياة مرضى السكري حول العالم

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

مع بداية القرن العشرين كان داء السكري يطلق عليه "آفة العصر"، حيث انتشر في الكثير من بلدان العالم وأصيب به الآلاف من الأشخاص الذين توفي الكثيرون منهم لعدم وجود علاج له، حيث كان الحل الوحيد لإبطاء السكري، في ذاك الوقت، هو اتباع حمية غذائية قاسية تعتمد على تناول ما لا يزيد عن 500 سعرة حرارية يوميا والابتعاد نهائيا عن الكربوهيدرات، مع العلم أن جسم الانسان يحتاج حوالي الـ 2000 سعرة حرارية وأن الكربوهيدرات ضرورية لتغذية الجسم، لذا فقد عانى مرضى السكري من المجاعة والضعف الشديد، ولا سيما الأطفال منهم الذين هم بأمس الحاجة للتغذية الجيدة لتنموا أجسادهم.



استمر العلماء في البحث عن علاج لذلك المرض الحساس إلى أن جاء يوم توصل فيه العلماء لوجود علاقة بين البنكرياس والسكري، فقام عالمان ألمانيان بإجراء تجربة أزالوا خلالها البنكرياس من الكلاب لتصاب الكلاب بأعراض مطابقة لأعراض مرض السكري. وما إن انتشرت تلك القصة حتى ألهمت طبيب مغمور هو الدكتور فريدريك بانتينج بتطوير هذه الأبحاث واجراء تجارب كثيرة حتى توصل إلى العلاج.

وجاءت بداية اكتشاف العلاج في العام 1920، بعد عودة الدكتور بانتينج من إحدى جبهات الحرب العالمية الأولى، وكان عمره حينها 29 عامًا، وقام بتأسيس عيادة خاصة له في مسقط رأسه في مدينة لندن الكندية والتي تقع في جنوب غرب مقاطعة أونتاريو.



كان دخل عيادة بانتينج ضعيفًا للغاية لذا قرر أن يقوم بإعطاء بعض المحاضرات في الجامعة بمدينته، وكانت إحدى هذه المحاضرات عن استقلاب الأطعمة النشوية بعد أكلها، فاضطره هذا الموضوع إلى اللجوء إلى المراجع المتوفرة حول موضوع المواد النشوية وخاصة الجلوكوز واحتمال أن يكون للبنكرياس دوراً في تحويلها واستقلابها، ففكر في أن يكمل أبحاث من سبقوه من العلماء في هذا المجال.



استحوذ موضوع الجلوكوز على تفكيره ليلاً نهاراً، وقال لنفسه إن دخل العيادة لا يغطي نفقاتها، وبدون تردد أغلق عيادته و توجه إلى جامعة تورونتو في كندا، وقابل رئيس قسم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) البروفيسور جي جي ماكليود (J. J. Macleod) ليعرض عليه أفكاره، وطلب منه أن يعمل تحت إشرافه لعمل تجارب حول دور البنكرياس في استقلاب الأطعمة النشوية إلى سكريات.



كانت الفكرة التي تدور في ذهنه أن هناك مادة مجهولة يصنعها البنكرياس هي المسؤولة عن استقلاب المواد النشوية، هذه المادة المجهولة التي لم يستطع أحد اكتشافها إلى ذلك الحين.



وبعد تردد كبير، وافق البروفيسور ماكليود، تحت إلحاح وحماس الدكتور بانتنج، أن يسمح له بإجراء تجاربه في مختبر صغير مهجور، وعين له مساعداً من طلبة الماجستير هو شارلز بست.



سمح البروفيسور ماكليود لهما بإجراء التجارب على عشرة كلاب، ليستطيع د. بانتنج أن يجري تجاربه على كلبين كحد أقصى في اليوم الواحد.



فقام الطبيبان بالتوسع بالتجارب الطبية على الكلاب، وتوفيت جميع الكلاب التي خضعت للتجارب، حتى فقد بانتنج الأمل في نجاح تجاربه، إلى أن نجحت التجربة بعد عدة محاولات فاشلة على الكلب رقم 410، بعد أن تم حقنه بخلايا بنكرياس كلب سليم، وبعد مرور ساعة قام بانتنج بتحليل دمه ومن هنا لم يصدق نفسه من المفاجأة، حيث اكتشف وصول نسبة السكر في دم الكلب إلى المعدل الطبيعي، وبذلك يكون الكلب رقم 410 هو أول من تم علاجه بالأنسولين من داء السكري.

وبعد نجاح التجارب على الكلاب تم تجربتها على البشر، وفي يوم 11 يناير 1922، تم اختيار الشاب ليونارد ثومبسون (Leonard Thompson ) وعمره 14 سنة، لتجربة القاح الجديد، كان ثومبسون على حافة الموت من مضاعفات مرض السكري؛ شديد الهزال، شديد الجفاف، وحرارة جسمه مرتفعة جدا وكانت نسبة الجلوكوز في الدم 440 ملغ%.



حقن ثومبسون بالاكسير الذي أطلق عليه اسم الأنسولين، وكان الجو ملؤه الترقب والخوف والامل، مرت الدقائق ببطء شديد، ولكن بعد ساعة، انخفضت نسبة السكر في دم الشاب إلى 220 ملغ%، واستمرت بالانخفاض إلى أن وصلت إلى 10- ملغ% بعد 12 ساعة.



نجحت التجربة، لكن ثومبسون عانى من مضاعفات الحساسية الشديدة، ما اضطر د. بانتنج الى وقف العلاج، لأنه استنتج أن العلاج بحاجة إلى المزيد من البحث، وبعد 12 يوماً من العمل استطاع الصيدلي كوليب تنقية محلول الإنسولين واستأنف علاج الشاب الذي كتبت له حياة جديدة.



احتل بانتنج غلاف صحف عدة وصار حديث العالم، ما دفع رجل أعمال أميريكي للمجيئ لعنده وعرض عليه مليون دولار لكي يصبح الأنسولين أميركياً، إلا أن بانتينج رفض وقال له سيظل ابتكاراً ينسب لوطني كندا.



وفي عام 1923 أعطيت جائزة نوبل للدكتور "بانتنج"، وعندما أعلنت أسماء الفائزين بجائزة نوبل عام 1923، أعطيت الجائزة مناصفة للدكتور بانتنج وبروفيسور ماكليود، فرفض بانتنج ذلك، قائلاً إن من كان ينام في المختبر مع الكلاب لم يكن ماكليود بل السيد بست، فرد عليه ماكليود إن من يستحقها حقاً هو الصيدلي كوليب، وهكذا اقتسم الأربعة جائزة نوبل للمرة الأولى في التاريخ.