واتس أب يفرض قيودا على أخبار "كورونا" المزيفة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شدد تطبيق واتساب اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، القيود على خاصية إعادة توجيه الرسائل المتاحة لمستخدميه، وذلك بفرض إعادة توجيه رسالة واحدة فقط في كل محادثة، بعدما لاحظ قفزة في رسائل تحوي نصائح طبية وهمية منذ بداية أزمة فايروس كورونا.

وفي تدوينة نشرها واتس اب أكد أنه نفذ التغيير الجديد بعدما رصد زيادة كبيرة في أعداد الرسائل التي يعاد توجيهها منذ بداية الجائحة، وكتب في التدوينة: نعتقد أن من المهم لإبطاء انتشار هذه الرسائل أن نحافظ على واتساب كمكان للمحادثات الخاصة. فيما قال متحدث باسم الشركة إن القيد الجديد سيظل ساريا إلى أجل غير مسمى.

ويفرض التطبيق منذ 2018، وبشكل تدريجي قيودا على خاصية إعادة توجيه الرسائل التي يقدمها، بعدما أثارت شائعات على منصتها في الهند موجة من الشجار الجماعي وأدت إلى وقوع وفيات. ومنذ العام الماضي، كان بإمكان المستخدمين أن يعيدوا توجيه الرسالة إلى 5 أفراد أو مجموعات في المرة الواحدة، بعد أن كانت مقيدة في السابق بإعادة الإرسال 20 مرة. وكان يضع أيضا أي رسالة تتجاوز إعادة توجيهها حد الخمس مرات ضمن رسائل مصنفة.