نصائح لتجنب زيادة الوزن في العزل المنزلي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت الجمعية المصرية لعلاج السمنة والمناعة أخيرا من الاستسلام لزيادة الوزن أثناء فترة العزل المنزلي المفروض للحد من انتشار فايروس كورونا، وقدمت 5 نصائح لتجنب السمنة التي تؤدي للإصابة بالسكري وأمراض القلب، ما يستوجب عدم شغل وقت الفراغ في إعداد وتناول الأطعمة الشهية، والانشغال بالمهمات المؤجلة وإهمال الشعور بالجوع، مع تقسيم طعامك إلى وجبات صغيرة خالية من الدهون والمقالي والنشويات، وتناول ما لا يقل عن لتري مياه يوميا، للحفاظ على معدل الحرق بالجسم والتخلص من الدهون والسموم، وأداء الرياضة لـ15 دقيقة، وتجنب تناول الطعام ليلا والاكتفاء بالزبادي أو ثمرة فاكهة.