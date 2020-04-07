هذه الفئات أكثر من تضرر اقتصاديا من وباء "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة جديدة أن صغار العمال، هم أقل الطوائف أجرا، والنساء، أكثر المتأثرين اقتصاديا بسبب فيروس كورونا.

وقال معهد الدراسات المالية البريطاني الذي أجرى الدراسة، إن "عددا كبيرا" من هاتين المجموعتين يعمل في قطاعات أغلقت بالفعل.

ويؤكد المعهد أن البحث الذي أجراه يثير مخاوف خطيرة بشأن تأثيرات الأزمة المستمرة، بالنسبة إلى الشباب بوجه خاص، وعدم المساواة بين الجنسين.

وأكدت الدراسة أن ذوي الدخول المنخفضة هم أكثر من تضرر بهذه الأزمة.

وتأتي الدراسة في وقت انخفضت فيه الثقة في الاقتصاد عالميا إلى أدنى درجة لها منذ 12 عاما، مع استنزاف فيروس كورونا، كوفيد-19، ثقة المستهلكين.

وكانت آخر مرة تدنت فيها الثقة في الاقتصاد في عام 2008، عند حدوث الأزمة الاقتصادية آنذاك.

شركة بحوث السوق "جي إف كي" قالت إن ثقة المستهلكين انخفضت إلى (-34)، بنسبة حوالي 25 نقطة، مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.

وتشير الشركة إلى أن ارتفاع مبيعات مواد البقالة، لم يخفف من وقع التوقعات المحتملة "القاسية" بالنسبة إلى شركات التجزئة.