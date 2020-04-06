عقب زواج دام 51 عاما... "كورونا" يفتك بزوجين أميركيين بفارق 6 دقائق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسبب فيروس كورونا في وفاة زوجين أميركيين تزوجا منذ 51 عاما، بفارق 6 دقائق فقط.



ووفقا لما نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، أوضح بودي بيكر أن أبيه ستيوارت صاحب الـ72 عاما، ووالدته أدرين بيكر صاحبة الـ74 عاما، والمتزوجين منذ أكثر من 51 عاما، توفيا بسبب مضاعفات فيروس كورونا.



وقال بودي بيكر إن والديه لم يعانيا من أي مشاكل صحية أساسية قبل وفاتهما، على الرغم من أن أبيه كان مصابا بالربو.



وأشار بودي إلى إصابة والده بالحمى ليتم إيداعه في العناية المركزة، لكن والدته لم يتم قبولها لأنها بدت بصحة جيدة، قبل أن تتدهور صحتها عقب يومين.



وبدأت صحة والديه تتدهور سريعا، قبل أن يخبره الأطباء بمفارقتهم للحياة بفارق 6 دقائق فقط.