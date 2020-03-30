جنوب أفريقيا تسجل ثاني حالة وفاة بـ "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 1280

المصدر: جوهانسبرج - رويترز

أكدت جنوب أفريقيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 93 حالة إلى 1280 يوم الأحد كما زاد عدد حالات الوفاة إلى حالتين وذلك مع دخول البلاد اليوم الثالث من عملية إغلاق عام وأعلن مسؤولون إجراءات جديدة للتصدي للتبعات الاقتصادية.

وقال مسؤولو الصحة إن حالة الوفاة يوم الأحد لرجل يبلغ عمره 74 عاما في إقليم كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد وتم تشخيص إصابته بكورونا قبل يومين بعد أن ظهرت عليه أعراض تشبه الانفلونزا وكان مصابا بالفعل بسرطان الجلد.

وبدأت جنوب أفريقيا عملية إغلاق تستمر 21 يوما يوم الجمعة مع إلزام الناس بيوتهم وإغلاق معظم الشركات.

وقال مسؤولو الخزانة بجنوب أفريقيا يوم الأحد إنهم يفكرون في أن يطلبوا من صندوق النقد الدولي دعما ماليا طارئا للتصدي لتفشي المرض وهو الأكبر حتى الآن في القارة ويخشى بعض الخبراء من احتمال ارهاق النظام الصحي المنهك بالفعل.

وقالت الخزانة إنها ستطبق أيضا دعما ضريبيا لأرباب العمل تبلغ قيمته 500 راند (28 دولارا) شهريا عن كل موظف خلال الأربعة أشهر القادمة لتخفيف الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات بسبب كورونا.