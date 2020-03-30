ترامب عن "كورونا": نشن حربا ضد عدو غير مرئي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، كلمة حول جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحرب التي يخوضها العالم ضد "كورونا" هي حرب ضد عدو "غير مرئي".

وقال ترامب إن فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض، مشيرا إلى أن إدارته لن توفر جهدا لمواجهة هذا الوباء.

وأضاف ترامب: "نعمل بشكل متواصل على تأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة التنفس، ونعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني من انتشار فيروس كورونا".

وتابع قائلا: "سنعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

كما شكر ترامب "جنرال موتورز" على عملها في قضية أجهزة التنفس.