"وصفات كاذبة" لعلاج كورونا.. إليكم أشهرها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت الحكومة البريطانية من خطورة اتباع وصفات يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعي علاج فيروس كورونا.

ومن بين هذه الوصفات، عصير الليمون والماء الساخن وشراب التوت وشرائح البصل، مشيرة إلى أن مثل هذه العلاجات الكاذبة تلقى رواجا كبيرا في بعض الصفحات والمجموعات الاجتماعية، التي تضم مئات الآلاف من المتابعين.

وذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية "CCDH" أنه يجب تجنب مثل هذه الوصفات وعدم الرد عليها أو إعادة نشرها لأن ذلك سيساهم في انتشارها بشكل أكبر، مشددا على ضرورة التبليغ بهذه المنشورات ليتم حذفها.