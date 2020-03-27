احتمالات انتقال فيروس كورونا من الخضار والفواكه في السوبرماركت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قد يلتقط الفرد في محلات البقالة والسوبرماركت قطعة أو منتجا كان قد قام بلمسه شخص آخر الأمر الذي يترك مجالا للشك بإمكانية انتقال فيروس كورونا من سطح الفاكهة والخضار أو المنتجات للإنسان.

وعن هذا الموضوع، قال الاختصاص في علم الفيروسات في جامعة سيدني الأسترالية، تيموثي نيوسم، إن "كل سطح نلمسه قد يشكل خطرا للإصابة، بما في ذلك الأطعمة"، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأشار نيوسم إلى أن محلات البقالة تعد "بيئة منخفضة المخاطر"، نظرا لأن العاملين فيها يرتدون القفازات والكمامات، ويحرصون على تطهير الأسطح، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى اتباع سبل الوقاية من المرض، وتنظيف الخضراوات والفواكه التي يتم شراؤها بشكل جيد.

وتابع: "أفضل طريقة يتم اتباعها عند شراء الخضراوات والفاكهة، هي غسلها بالماء والصابون فور العودة إلى المنزل، داعيا إلى عدم الاكتفاء بغسلها بالماء فقط.

وأوضح أنه من المهم أن يتم غسلها بالماء الدافئ والصابون، تماما كما يحدث عندما ننظف أيدينا لمدة 20 ثانية لنقي أنفسنا من الفيروس.

كما دعا علماء إلى ضرورة ارتداء القفازات عند التسوق في محال البقالة، خاصة عند لمس المواد التي يتهافت الناس لشرائها، مثل الخضراوات والفواكه.

ومن المهم أيضا ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة كافية بينك وبين المشترين الآخرين، لا تقل عن 1.5 متر.