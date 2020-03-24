154 إصابة جديدة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وثاني وفاة في تايلاند

سجلت كل من الصين وكوريا الجنوبية 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" خلال آخر 24 ساعة، فيما أعلنت تايلاند عن ثاني حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم، أن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بالفيروس، وبلغ عدد الإصابات 721 حالة.

فيما قالت السلطات الكورية الجنوبية، أمس، إنه تم تسجيل 76 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9037 حالة.

وشهد بر الصين الرئيسي زيادة بواقع المثلين في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس مدفوعة بقفزة في عدد المصابين القادمين من الخارج، في حين تم تسجيل عدد ضئيل من الحالات المنقولة محليا في الحصيلة اليومية للإصابات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن البلاد شهدت 78 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الاثنين، بزيادة بواقع المثلين عن يوم الأحد. وكانت هناك 74 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج ضمن الحالات الجديدة، بزيادة 39 حالة عن يوم الأحد.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء بأن ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة تفشي المرض في الصين، أبلغت عن حالة إصابة واحدة جديدة وذلك بعد 5 أيام من عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة.

وتم إعلان 3 حالات إصابة منقولة محليا في مناطق أخرى من الصين.

وبعد اجتياح الفيروس للصين مصيبا مئات الآلاف، أصبحت إيطاليا، مساء الخميس، الدولة الأكثر تضررا من كورونا، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة عالمية"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16.5 ألف.