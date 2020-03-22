الأردن يبدأ باستخدام عقار "الملاريا" وآلام المفاصل لعلاج مصابي #كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يبدأ الأردن اعتباراً من الأحد باستخدام دواء “هيدروكسيكلوروكوين” للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات خلال استضافته على قناة “المملكة”.

ووفق عبيدات فإن هذا العلاج أعطي لمرضى في الصين ودول أوروبية وأميركا، مشيراً إلى أن هناك نتائج “إيجابية” لهذا العقار في معالجة مصابي كورونا.

ووفق ما نشره موقع “هلا أخبار” فإن اجتماعاً عقدته لجنة الدراسات الدوائية خلص إلى السماح باستخدام عقار "هيدروكسيكلوروكوين" بعلاج مصابي كورونا، كوفيد-19 (كورونا).

وذكر الموقع أن قرار اللجنة جاء بعد مناقشة ومراجعة بعض البروتوكولات العلاجية وبعض بيانات دول العالم التي استخدمت العلاج.

وبين أن اللجنة أكدت في قرارها على أخذ الاحتياطات الخاصة بطبيعة الدواء والمريض وضمن بروتوكول يشرف عليه أطباء اختصاصات الصدرية والتنفسية والمناعة وفريق من لجنة الأوبئة ووفق خطة معدة لذلك.

ويستخدم علاج “هيدروكسيكلوروكوين” لعلاج مرضى الملاريا ومن لديهم آلام في المفاصل، وبدأت دول عدة باستخدامه لعلاج كورونا.

وصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على استخدام هذا العقار لمعالجة مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال ترامب إن هذا الدواء "هو دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، سنتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور".