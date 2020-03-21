الأردن.. ضبط فتاة خرقت حظر التجول بـ”الرقص” في الشارع العام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الأمن الأردني توقيف فتاة خرقت قرار حظر التجول، وظهرت في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تترجل من مركبتها في الشارع العام وتقوم بحركات “راقصة”.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول وإيقاف مركبتها في منتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بـ”الرقص”، وتمكنوا من تحديد هويتها وضبطها، وبوشر التحقيق معها.

وأعلن الأردن فرض حظر تجول في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحذرت المواطنين من عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة عام وفرض غرامة على من يخالفون هذا القرار.

وضبطت الأجهزة الأمنية في المملكة، 392 شخصا خالفوا قرار حظر التجول، في وقت لاحق السبت، وقد بلغت آخر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا في الأردن 85 حالة.