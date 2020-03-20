رئيس وزراء الأردن يحذر من إجراءات “أكثر حزماً” تصل إلى حظر التجول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذّر رئيس وزراء الأردن، الدكتور عمر الرزاز، من لجوء الحكومة إلى إجراءات وصفها بـ“أكثر حزماً” تصل إلى فرض حظر التجول في المملكة، وذلك لحث المواطنين على عدم التجمع في الشوارع خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وقال الرزاز عبر حسابه على موقع “تويتر”: ما رأيناه اليوم من مظاهر لتجمع بعض المواطنين، وعدم التزامهم ببيوتهم، فيه ضرر عليهم وعلى الآخرين، مضيفاً: الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد الفيروس يتمثل بمستوى الوعي والالتزام.

وأشار الرزاز إلى أنه في حال استمرار مظاهر تجمع المواطنين “سنضطر لفرض إجراءات أكثر حزماً تصل إلى حظر التجول”.

واتخذت الحكومة الأردنية عدة إجراءات وقائية “مشددة”، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من تداعيات فيروس كورونا.

و بلغ عدد مصابي الفيروس في المملكة حتى مساء الخميس، 69 شخصاً من بينها حالت شفيت.