شاهد..الصورة التي "حطمت قلب بريطانيا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية صورة لعجوز بريطاني في أحد المتاجر الفارغة، يتفقد قائمة مشتريات في يده بينما ينظر بحزن وانكسار إلى أرفف المتجر وقد خلت من كل المنتجات.

ووصفت الصحيفة الصورة بمحطمة قلوب البريطانين، والمخجلة التى تكشف عن انانية المتسوقين وهلعهم .

كما اثارت الصورة موجة تعاطف وحزن لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات لتعامل المستهلكين مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشارت الصحيفة الى حدوث مواجهات واشتباكات بين المتسوقين بسبب الطلب المتزايد على الشراء مع فرض المتاجر قيودا صارمة على شراء الضروريات من حليب الأطفال والحفاضات ومواد التعقيم والأغذية المعلبة ولفائف المرحاض وغيرها.

وأصابت البريطانيين حمى شراء المعقمات وتخزين المواد الغذائية خوفا من تفشي فيروس كورونا وفرض الحظر الصحي، حيث تشهد المتاجر الكبرى في لندن ازدحاما غير مسبوق .