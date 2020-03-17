تفاصيل حجر 300 أسرة في مصر بسبب كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وضعت 300 أسرة في محافظة الدقهلية بمصر في الحجر الصحي بعة ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا ووفاة حالتين من أبناء المحافظة.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إلى أن معظم الحالات المصابة لم تظهر عليها الأعراض، وجرى اكتشافها بالتقصي والترصد وجميعها من المخالطين للحالتين المتوفيتين، موضحة أنه تم اتخاذ إجراءات في الدقهلية تمثلت في إغلاق المنافذ ورفع التقصي الترصد واتخاذ إجراءات تطهير وتعقيم، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

وذكرت مديرة الطب الوقائي في مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، لمياء سلامة أنه تم وضع جميع المخالطين للمواطن أحمد عامر الذي يبلغ من العمر 50 سنة، والذي توفي نتيجة إصابته بكورونا في الحجر الصحي، فيما تم نقل المصابين لمستشفى العزل، وتطهير الأماكن التي تردد عليها في الفترة الأخيرة، من بينها مقر عمله.