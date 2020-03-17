قلق في منظمة الصحة العالمية من الوضع في سورية.. والبدء باختبارات الكشف عن كورونا في بعض المناطق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينان إن منظمة الصحة العالمية ستبدأ في هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سورية الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة وأضاف أنه يشعر ”بقلق بالغ“ من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الأهلية الدائرة منذ فترة طويلة النظام الصحي.

وقال برينان لرويترز ”نشعر بقلق بالغ، وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة، ونأمل أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من البدء".

ولم تعلن سورية إلى الآن عن أي إصابة بفيروس كورونا، وأكدت تركيا الواقعة شمالي سورية أول حالة إصابة بكورونا الأسبوع الماضي كما أعلن العراق 93 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بكورونا بعد الصين وإيطاليا حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.