11 ألف إصابة بيوم واحد بكورونا حول العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل نحو 11 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، مع وفاة 343 شخصا، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأوضحت المنظمة في بيان: "إصابة 10982 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وبالتالي بلغ العدد الإجمالي للمصابين حول العالم 153 517 شخصا، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 5375



أما في أوروبا، فلا يزال الفيروس يتمدد مسجلاً المزيد من الإصابات لا سيما في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتتجه فرنسا لعزل مقاطعتين بالكامل في البلاد بسبب الفيروس، مشيرة إلى وفاة 127 شخصاً حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة، أوليفييه فيران، ارتفاع حصيلة وباء كورونا في البلاد إلى 120 وفاة و5400 إصابة منذ يناير.

أما في إسبانيا فقد سجل أمس ألفي إصابة، ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة فقط.

في حين أحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 1809 في هذا البلد الأكثر تضررا في أوروبا، وفق حصيلة للدفاع المدني.