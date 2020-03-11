وفاة بطل شطرنج وصديقته بـ"غاز الضحك" في موسكو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت وسائل إعلام روسية إن شابا أوكرانيا، كان يمثل روسيا في بطولة للشطرنج عثر عليه وصديقته ميتين في شقة بموسكو بعد استنشاقهما على ما يبدو غازا مسببا للضحك.

وذكرت التقارير أن ستانيسلاف بوغدانوفيتش (27 عاما) وصديقته أليكسندرا فيرنيغورا (18 عاما) وهي أيضا محترفة للشطرنج عثر على جثتيهما وبجوارها بالونات تحتوي على غاز أكسيد النيتروز. والجدير بالذكر أن هذا الغاز يتم استنشاقه بواسطة البالونات.

وأكسيد النيتروز ويعرف باسم "غاز الضحك" في الأصل يستخدم للتخدير في العمليات الجراحية وطب الأسنان، لكنه أصبح يستخدم لأغراض ترفيهية لأنه يسبب الشعور بالبهجة والضحك، وقد تسبب في العديد من الوفيات.

واستبعد المحققون الروس وجود عملية قتل متعمدة في الواقعة الأخيرة.

وبوغدانوفيتش هو لاعب شطرنج سريع وحقق العديد من البطولات المحلية والعالمية، وقد أثار الجدل مؤخرا لقيامه بتمثيل روسيا في مباراة شطرنج ضد أوكرانيا، وخرج اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي ليدافع نفسه قائلا إنه لم يتلق تبرعات، وأنه مثل روسيا لأغراض تجارية وقال إنه "من غير اللائق وهو في روسيا أن يقف ضد من استقبلوه بترحاب".