خس الفضاء.. قيمة غذائية أكبر من خس الأرض

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نجح رواد فضاء في زراعة الخس على متن المحطة الدولية للفضاء، في طفرة كبيرة تؤسس لمزيد من البحوث والتجارب في هذا المجال، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتوصل العلماء إلى أن الخس الذي يزرع على متن المحطة الفضائية الدولية يحمل قيمة غذائية أكبر من ذلك الذي يزرع على الأرض.

وقاد التجربة علماء الأحياء المجهرية في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، الذين أشاروا إلى أن نجاح التجربة يعد إنجازا كبيرا ومهما للبعثات المستقبلية.

وأضاف الباحثون من وكالة ناسا إلى أن الزراعة الناجحة للنبات الصالح للأكل تقرب العيش في المريخ خطوة.

وتمت زراعة ورعاية الخسة على محطة الفضاء الدولية من قبل رواد الفضاء في المحطة من 2014 إلى 2016 كجزء من مشروع أنظمة إنتاج الخضروات.

والخس الذي قام رواد الفضاء بزراعته في محطة الفضاء الدولية نوع من الخس الروماني الأحمر الذي يدعى Outredgeous ويمكن أن يستغرق ما بين 33 و 56 يوما لينمو، وعند اختباره تبين أنه يحمل قيمة أكبر من الناحية الغذائية من الخس المزروع على الأرض وكان خاليا من الحشرات المسببة للأمراض.

ويعيش رواد الفضاء عادة على حصص غذائية مُجهزة مسبقًا مثل الفواكه والمكسرات والشوكولاتة وكوكتيلات الجمبري وزبدة الفول السوداني والدجاج ولحم البقر.