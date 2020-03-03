بالفيديو: ضباط خفر سواحل يونانيين يحاولون قلب زورق مطاطي مليء بالمهاجرين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشرت السلطات التركية اليوم شريط فيديو يظهر ضباط خفر السواحل اليونانيين يحاولون قلب زورق مطاطي مليء بالمهاجرين في عرض البحر بطلقات نارية، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتمت مشاركة اللقطات إلى جانب ادعاء السلطات التركية بأن خفر السواحل اليوناني يضايق قوارب اللاجئين بإطلاق طلقات تحذيرية ومضايقاتهم بخطافات القوارب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتعين على الدول الأوروبية قبول "عبء" الملايين من المهاجرين القادمين بعد أن فتحت حدودها للسماح لهم بالمرور إلى أوروبا.

وشوهد ضابط خفر السواحل على متن زورق كبير وهو يلوح بذراعيه على القارب المليء بالمهاجرين قبل دفعهم مرارا بعصا كبيرة.

ويمكن سماع ركاب القارب وهم يصرخون بينما يتحمل الزورق المطاطي الأمواج القاسية وهو محصور بين زورق خفر السواحل اليوناني الأكبر وسفينة خفر السواحل.

ويظهر مقطع آخر المهاجرين الذين يحاولون الوصول للمساعدة في جانب السفينة الكبيرة بينما يستخدم خفر السواحل عصا لدفعهم وزورقهم بعيدا.

من جانبه، قال خفر السواحل اليوناني إن لا علم له بهذا الفيديو.