4 أطعمة تجنب تناولها قبل النوم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يؤثر نقص النوم على الحالة المزاجية والإنتاجية والراحة، ولا يحصل أربعة من كل عشرة أشخاص على قسط كافٍ من النوم.

وتختلف أسباب اضطراب النوم بين شخص وآخر، إلا آن ما نأكله ونشربه يؤثر أيضا في عملية النوم وانتظامها.

وكشفت خبيرة النوم أوليفيا أريزولو لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خمسة أطعمة شائعة علينا تجنبها قبل النوم، وهي:

1- القهوة - حتى القهوة منزوعة الكافيين: تعد القهوة مصدرا للكافيين، وتحوي القهوة منزوعة الكافيين أيضا على هذه المادة، وينصح باستبدال القهوة في المساء بتناول الشاي بالنعناع أو شاي البابونج.

2- الشوكولاته الداكنة: على الرغم من احتوائها على المغنيسيوم، إلا أنها غنية بالكافيين و تحتوي على ما يصل إلى 25 في المائة من فنجان القهوة العادي.

3- الجبنة: تشير بعض الدراسات إلى ارتباط تناول الجبن قبل النوم بالأحلام المزعجة، ويرجع الباحثون السبب لتأثير الجبن على المزاج والإدراك.

4- الطعام الحار: حيث تؤثر التوابل القوية على النوم العميق وتعيق عملية الاستغراق بالنوم.