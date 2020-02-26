«كورونا» يقود مسؤولة أميركية للقاء مهم مع الصحافيين عن بُعد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرّرت مديرة أمراض الجهاز التنفسي في الوكالة الصحية الأميركية، الدكتورة نانسي ميسونير، أن تلتقي الصحافيين، في وقت متأخر أمس، عن بُعد كوقاية من فيروس كورونا الذي ألغيت فعاليات، ومؤتمرات، ولقاءات عدة بسببه خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الدكتورة ميسونير قد نقلت للصحافيين، عبر الهاتف، أن «البيانات خلال الأسبوع المنصرم عن تفشي الفيروس في بلدان أخرى زادت من مستوى القلق والتوقعات لدى أميركا، بأنه على وشك أن تشهد الولايات المتحدة انتشاراً لكورونا».

ميسونير نبهت الأميركيين، أمس، إلى البدء في الاستعداد لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور إصابات في عدد من البلدان الأخرى.

إعلان الدكتورة ميسونير أشار إلى تغيير في نبرة الوكالة الصحية التي تتخذ من أتلانتا مقراً، والتي كانت تركز إلى حد كبير على جهود منع الفيروس من دخول البلاد، ووضع الأفراد القادمين من الصين في الحجر الصحي، حسب «رويترز».