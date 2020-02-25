بالفيديو.. طائر يشارك الدراجين في طواف الإمارات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائر وهو يسابق الدراجين المشاركين في سباق طواف الإمارات، في لقطة طريفة.

وكان الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع الفيديو للطائر وعلق عليه: "أرخى جناحيه آمِنًا بين البشر.. فهنا أرض السكينة والسلام".

أرخى جناحيه آمِنًا بين البشر.. فهنا أرض السكينة والسلام pic.twitter.com/4BbgDfmAh0 — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 24, 2020

وانطلقت النسخة الثانية لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في الأول من أمس، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من خمس قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1120 كلم.