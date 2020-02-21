بالفيديو.. زوجة "بطل كورونا" تنهار وراء جثمان زوجها في ووهان

المصدر: ترجمة مروة سليم

أظهرت لقطات فيديو لحظات انهيار زوجة مدير مستشفى ووهان الطبيب ليو تشي مينغ بعد وفاة زوجها في الـ17 من الشهر الجاري بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت اللقطات زوجة ليو وهي تطارد سيارة نقل الموتى التي كانت تنقل جثمانه من المستشفى إلى المحرقة، في مدينة ووهان، كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتوفي ليو عن عمر 51 عاما من جراء إصابته بالفيروس، بعد أن كان يكافح الوباء على الخطوط الأمامية، واعتبر "بطلا" على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، وخاصة في مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس.

وكان الراحل قد أدخل إلى المستشفى للعلاج من الفيروس، يوم 23 يناير الماضي، ولم تتمكن زوجته الممرضة في نفس المستشفى من رؤيته منذ ذلك الحين.

وأصبح ليو أول رئيس مستشفى صيني يفقد حياته بسبب فيروس "كورونا" الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 2230 شخصاً.

وكانت السلطات الصحية في المستشفى قد رفضت في وقت سابق السماح لزوجته الممرضة الرئيسية في وحدة العناية المركزة بمستشفى ووهان رقم 3، رؤية زوجها لمدة شهر تقريبا قبل وفاته، أو السماح لها برعايته أثناء علاجه خشية أن ينتقل الفيروس إليها.

وبعد إصابته بالفيروس، تم نقل الطبيب ليو إلى وحدة العناية المركزة في 4 فبراير، وظل الزوجان على اتصال عن طريق الرسائل ومكالمات الفيديو.

وكانت حالته خطيرة طوال فترة إصابته بالمرض، حيث كان يعاني حمى وارتفاعا دائما في حرارته بعد دخوله المستشفى مباشرة.