فيديو.. عالم أزهري: المصريون لا يقع لهم طلاق.. لأنهم يقولون "طلاء"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتبر أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي أن وقوع الطلاق الشفوي بين الأزواج المصريين “باطل” كونهم ينطقون كلمة “طلاق” بالهمزة بدلاً من حرف القاف، مستنداً بذلك إلى رأي الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق.

وأضاف الهلالي خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “أم بي سي” مصر، أنه رغم أن 1% فقط من الفقهاء قد أخذوا بهذا الرأي، وذلك بأن يكون الطلاق بحرف القاف بدلاً من الهمزة التي ينطق بها المصريون، الإ أنه يعتبر رأي مرجح ويمكن الأخذ به، معللاً ذلك بأن الهدف دائماً يكون بضرورة المحافظة على الأسرة لذلك “أصبحنا نبحث عن الرأي الشاذ من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية”.