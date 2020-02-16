"محبوبة بريطانيا" تنتحر في أجواء عيد الحب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت مقدمة البرامج البريطانية الشهيرة، كارولاين فلاك، عن عمر ناهز 40 عاما، نتيجة إقدامها على الانتحار، وذلك بعد يوم من عيد الحب الذي ساده التوتر مع صديقها، وقبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه.

وعثر على جثة المذيعة المحبوبة في منزلها بالعاصمة البريطانية لندن، بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها.

وكانت قاضية قد أصدرت أمرا يمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس.

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة.

نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت في ديسمبر الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.