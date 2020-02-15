أول إعدام في العالم خوفا من "كورونا".. فما القصة؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعدمت السلطات الكورية الشمالية مسؤولاً تجارياً بسبب توجّهه إلى حمام عمومي فيما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحّي، وفقاً لما أفادت به صحيفة «ديلي ميل» نقلاً عن إعلام كوري جنوبي.

في التفاصيل، ذكرت الصحيفة، أنّ المسؤول التجاري تمّ إلقاء القبض عليه وأُطلق عليه الرصاص مباشرة بعد مخاطرته بنشر العدوى من خلال زيارة الحمام العمومي، حيث سبق أن وُضع المسؤول التجاري في العزل بعد عودته من رحلة إلى الصين.

ولم ترد تقارير بعد عن ظهور أي حالات إصابة بالفيروس في بيونغ يانغ، بيد أنّ خبراء يقولون إنّ وجوده في البلاد قد يمثّل كارثة، بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.