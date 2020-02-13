تصاعد الأزمة بين «غوغل» والاتحاد الأوروبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تصاعدت الأزمة بين شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية (غوغل) والاتحاد الأوربي، على خلفية فرض الأخيرة غرامة على «غوغل» بلغت 2.6 مليار دولار، لانتهاكها قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار.

وقالت شركة «غوغل» إن الاتحاد الأوربي تعامل معها بشكل غير عادل، ثم فرض غرامة قياسية، وفقاً لما جاء في وكالة «أ.ف.ب».

وذكرت «غوغل» أن الاتحاد الأوربي حدد قيمة الغرامة على أساس جزء من إيراداتها لعام 2016، ثم قام بزيادة العقوبة الأساسية إلى أعلى مضاعف لها.

يذكر أن شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة (أبل) تخوض أيضاً معركتها القانونية ضد المفوضية الأوروبية لإلغاء قرار المفوضية الذي يلزمها برد مليارات الدولارات إلى سلطات الضرائب في أيرلندا، بدعوى حصولها على معاملة ضريبية تفضيلية غير قانونية.

وتضغط الشركات المنافسة لـ«غوغل» على الاتحاد الأوروبي لفتح المزيد من التحقيقات بشأن طريقة ظهور خدمات البحث الأخرى على صفحات «غوغل».