مخاطر الكتابة باليد اليسرى تصل حد الموت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوضح تقرير نشره موقع "thehealthy" أن كونك شخص أشول فهذا يعني أنك معرض للإصابة بالعديد من الأمراض، والمخاوف الصحية المروعة بدايتها من القلق إلى سرطان الثدي، فقد أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يتم استخدامهم لليسار هم أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض الحالات المزمنة وحتى الموت المبكر.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى مضطرون للتأقلم مع عالم مصمم للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى، ووجدت دراسة في مجلة نيوإنجلند الطبية أن الأشخاص الذين يعتمدون على اليد اليسرى هم أكثر عرضة للموت في حادث سيارة أكثر من خمسة أضعاف، كذلك خطر الإصابة بالاضطرابات الذهنية، فقد تعني الكتابة باليد اليسرى أكثر عرضة لخطر بعض الاضطرابات النفسية الخطيرة.

وهناك دراسة أجريت عام 2013 من جامعة ييل في مدى سلامة المرضى في مستشفى الصحة العقلية، ووجد الباحثون أن 40 في المائة من مرضى الفصام أبلغوا عن الكتابة بأيديهم اليسرى ، مقابل 10 في المائة فقط من السكان، مشيرة أيضا إلى أن هؤلاء يعانون من مشاكل ترتبط بعُسر القراءة ونقص الانتباه وفرط النشاط.