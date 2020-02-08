مكافأة أميركية بـ 11 مليون دولار مقابل هذين الرأسين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسعى الإدارة الأميركية إلى تصفية رؤوس الإرهاب، وإلقاء القبض على أهم "حيتان" التنظيمات الإرهابية حول العالم، لا سيما قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

فبعد مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بغارة أميركية في اليمن، عرضت وزارة الخارجية مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات حول رأسين إرهابيين آخرين من القاعدة.

فقد نشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية على حسابه على «تويتر»، فجر السبت، صورة لسعد بن عاطف العولقي، معلقاً "تعرض الحكومة الأميركية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على العولقي".

وفي تغريدة منفصلة نشر البرنامج أيضاً صورة خالد سعيد باطرفي، عارضاً مكافأة بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوعه في قبضة القوات الأميركية.

كما أوضح أن باطرفي "عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن، وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية".

تأتي تلك التغريدات بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب رسمياً، فجر الجمعة، مقتل قاسم الريمي "أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وقال في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وأضاف: "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدراً هائلاً من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".