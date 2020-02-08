حاول إنقاذ شقيقته الرضيعة من حريق فرحل معها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي طفل طفل في الرابعة من عمره مصرعه اثر محاولته لانقاذ أخته الصغرى من الموت، بعدما شب حريق داخل غرفة نومهما في منزلهما بنيكاراغوا وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطفل احتضن أخته الرضيعة وغطاها بجسمه، حتى يحجبها عن ألسنة اللهب، بعدما اشتعل الحريق داخل الغرفة، من جراء ارتفاع حرارة كمبيوتر لوحي أثناء شحنه.

ولم يستطع الأب فتح باب الغرفة التي كان فيها الطفلان، ما اضطره إلى تفكيك السقف حتى يصل إلى الصغيرين اللذين كانا يواجهان الكارثة لوحدهما.

وحين تمكن الأب من الوصول إلى الغرفة وجد ابنه الصغير ممددا فوق أخته، يحتضنها بقوة حتى يمنع وصول ألسنة اللهب إليها.

وتم نقل الطفلين إلى المستشفى، لكن الصغير فارق الحياة بعد 3 ساعات فقط لأن الحروق أصابت 100% من جسمه، بينما توفيت الأخت الصغرى في وقت لاحق.

وتم تشييع الصغيرين في جنازة مهيبة في العاصمة مانغوا، بينما تفاعل كثيرون على المنصات الاجتماعية للتعزية وإبداء الإعجاب بما قام به الطفل "البطل".