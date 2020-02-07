"الزعتر" صيدلية قائمة بذاتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يستخدم الزعتر في مطبخ حوض المتوسط، ولكن له كذلك خصائص طبية لا تعد ولا تحصى، ويحتل عددا من رفوف الصيدليات بمستحضرات وأدوية متعددة الاستخدامات.

وأكد أطباء لمجلة هيلث الطبية أنهم يستخدمون الزعتر في مجال الصحة وفي مجال التجميل حيث يدخل في العديد من المنتجات الصيدلانية.

كما يمكن استخدامه في المنزل لصنع علاجات خاصة في متناول يدك.

ومن خصائص وفوائد الزعتر:

-مطهر، الزعتر غني بالفينولات، وله خصائص مطهّرة وكمضادّ حيوي ومضادّ للبكتريا.

-من أجل تنفس أفضل

-يحارب نزلة البرد

-يستخدم الزعتر على شكل شاي لمحاربة نزلة البرد والغرغرة؛ لمحاربة ألم الحلق.

-لمحاربة التهابات البول ،يتمّ علاج التهابات المسالك البولية والمثانة أو حتى البروستات بشرب شاي الزعتر.

-الزعتر مليء بالفيتامينات شاي الزعتر مصدر مهم لفيتامين "ك" K الضروري لتصنيع البروتينات التي تلعب دوراً في تخثر الدم وتشكيل العظام.

-يمدُّ الجسم بالعناصر المعدنية ،الزعتر المجفف مصدر مهم للحديد الضروري لنقل الأكسجين، ولتشكيل كريات الدم الحمراء في الدم. ويساعد على تصنيع الخلايا الجديدة والهرمونات والنواقل العصبية. والزعتر الأخضر الطازج يعطي الجسم كمية وافرة من الفيتامين "سي" C.

-الزعتر الأخضر للصحة الجلدية :إنَّ خصائص الزعتر المطهّرة والشافية تساعد على محاربة حب الشباب والجروح والاحمرار (يستخدم على شكل منقوع للاستخدام الخارجي).​

-ضد الروماتيزم:ضعي في حوض الاستحمام منقوع الزعتر لعلاج الروماتيزم والتهاب المفاصل وآلام العضلات.

الفلافونويدات:الفلافونويدات التي يحتويها الزعتر تعمل كمضادّ للأكسدة، الأمر الذي يسمح بمحاربة التلف الذي تسببه الجذور الحرّة (التي تسبب أمراض السرطان والأمراض الأخرى).

-مفيد للأسنان :الزعتر مصدر للمنغنيز والكالسيوم، ويساعد على التكوين السليم للعظام والأسنان بشكل جيد. وإذا استخدم للغرغرة، فإنه يعالج الأسنان واللثة وتجويف الأسنان ويحارب الرائحة الكريهة للفم.