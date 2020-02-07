اغتصاب طفلة داخل مقر للسفارة الأميركية بالهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة الهندية القبض على شاب بتهمة اغتصاب طفلة عمرها خمس سنوات، في أحد المقرات التابعة للسفارة الأميركية في نيودلهي.

وقال موقع "سي أن أن" إن الطفلة هي ابنة عامل نظافة يعمل لدى السفارة، وتعيش مع أسرتها في منشأة سكنية مخصصة لموظفي السفارة وتابعة لها.

وقالت الشرطة الهندية في بيان إن الطفلة كانت تلعب خارج المبنى السكني، قبل أن يقوم الشاب (25 عاما) "بإغوائها واغتصابها".

واستطاعت الطفلة التعرف على المتهم، ووجهت إليه الشرطة تهمة "الاغتصاب" ومن المقرر تحديد موعد لمحاكمته.

وأصدرت السفارة بيانا عبرت فيه عن انزعاجها لتلك الحادثة وأكدت أنها أبلغت بها الشرطة على الفور.