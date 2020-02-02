المقعد الأكثر أماناً على متن الطائرة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال خبراء طبيون ان الجلوس بالمقعد الذي يجاور النافذة يعد أكثرها أمانا لتجنب انتقال العدوى من المصابين بفيروس "كورونا الجديد"، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث صمم خبراء من جامعة إيموري نموذجا لحركة الركاب حول طائرة لإظهار كيف يمكن أن تنتشر الفيروسات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يجلسون في المقاعد القريبة من الممرات في الطائرة هم أكثر عرضة للتواصل مع الركاب المصابين.

وأشار الخبراء إلى أن الركاب الذين يشعرون بالقلق من الإصابة بفيروس كورونا يجب أن يبقوا في مقاعدهم لأن فرصة انتقال المرض تزداد كلما زادت حركة الأشخاص في اماكن يشتبه أن يكون بها مصابون.

ودرس الباحثون سلوك المسافرين على الرحلات الجوية خلال 3 لـ5 ساعات، ووجدوا أن 38 في المائة غادروا مقاعدهم مرة واحدة و 24 في المائة أكثر من مرة، لكن الركاب الذين جلسوا بقرب النافذة بالكاد تركوا مقاعدهم على الإطلاق.

وهذا يقلل فرصالاتصال مع ركاب آخرين من 64 لأولئك الذين يجلسون في الممر إلى 12 فقط لأصحاب مقاعد النوافذ.

إلا أن الخبراء اشاروا إلى أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين يجلسون في مقاعد الممر هم أكثر عرضة للاتصال بالركاب الآخرين، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيصابون بالعدوى، لأن فرصة الالتقاء بالاشخاص الآخرين قصيرة ومحدودة.