"واتس أب" يطلق حظراً في 2 فبراير على هواتف لـ"آي أو إس" و"أندرويد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

من المتوقع أن يصدر "واتس أب"، قراراً يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2020، قد يؤثر في ملايين المستخدمين ممّن يملكون نماذج قديمة من الهواتف؛ لأن التطبيق المملوك من “فيس بوك” لن يدعم الهواتف التي تعمل بنظام iOS 7، أو الهواتف الذكية بنظام "أندرويد"، التي يشغلها أي برنامج يسبق إصدار 2.3.7.

وتُظهر أحدث الإحصاءات من غوغل، أنه يجب تحديث نحو 7.5 ملايين هاتف يعمل بنظام "أندرويد"، للاستمرار في استخدام "واتس أب".

وفي الوقت نفسه، يعمل 7% فقط من جميع أجهزة iOS على إصدار أقدم من iOS 12. وتزعم بعض التقديرات غير الرسمية، أن 0.1% من بعض نماذج آيفون، مثل آيفون 5S، لاتزال تشغل iOS 7.

ووفقاً لـ”مصادر” فعلى الرغم من أن القرار الأخير يبدو مثيراً للجدل؛ إلا أن فريق "واتس أب" أوضح سبب القرار بالتخلي عن دعم أنظمة تشغيل الأجهزة القديمة.

وفي منشور على مدونة "واتس أب" الرسمية، قالت الشركة: "بينما نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة؛ نريد تركيز جهودنا على منصات الهواتف التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس. وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة كانت جزءاً مهماً من قصتنا؛ إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل".

وأضافت موضحة: "كان هذا القرار صعباً بالنسبة لنا؛ ولكنه صائب من أجل منح الناس طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء، باستخدام "واتس أب".

ولتجنب الحظر، يوصى بتحديث الهواتف وشراء النسخ الجديدة قبل تطبيق القرار الأخير؛ لذا إذا كنت تملك هاتفاً قديماً وترغب في متابعة استخدام "واتس أب"؛ فما هو الخيار الأفضل للتحديث؟

هناك الكثير من الصفقات في السوق، تقدم طرقاً معقولة الكلفة لامتلاك هاتف "آيفون" أو "أبل" جديد. وتقدم صفقات أبل هاتف آيفون 7 مقابل 16 جنيهاً إسترلينياً شهرياً فقط، عند التسجيل لمدة عامين. بالإضافة إلى صفقات تقدّمها شركات تسويق هواتف "أندرويد"، يمكن متابعتها عبر المواقع الرسمية لكل نوع من الهواتف على حدة.