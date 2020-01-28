سوبر_بابا يجتاح تويتر.. ومغردون عن حادثة إنقاذ أب لابنته من الموت دهساً: "يا بخت الي عندو سوبر بابا"

المصدر: متابعة: هيا بجبوج - دبي

تفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الفيديو الذي يظهر أبا يلقي بنفسه فوق جسد ابنته التي وقعت بالقرب من سكة قطار لحمايتها من الدهس، في محافظة الإسماعيلية شمال القاهرة.

وقام المغردون بإعادة نشر الفيديو وصور الحادثة مع صورة تعبيرية تظهر الأب يرتدي وشاح "سوبر مان" في إشارة إلى الفعل البطولي الذي قام به في سبيل حماية ابنته، مطلقين وسم "سوبر بابا".

واعتبر المغردون ماقام به الأب مثالا على تضحية الآباء لأولادهم، حيث قال أحد المغردين: "كاركتير رائع يوضح الأب البطل، الذي ألقي بنفسه من رصيف محطة قطار الإسماعيلية لكي ينقذ ابنته التي كادت ان تدهس تحت عربات القطار".

وجاء في تغريدة أخرى: "مفكرش ولا تردد لحظه واحده انه ممكن يموت مثلا، الاب والاهل حاجه عظيمه عمرها ما هتتعوض".

واعتبر البعض الآخر أن قيام الأب بحماية ابنته بهذه الطريقة يشير إلى أنه أراد أن يلقى نفسمصير ابنته مهما كانت النتيجة، في دلالة على حجم الحب الذي يقدمه الوالدين دون تردد، وذكرت التغريدة: "تقريبا مش علشان يحميها، علشان يلاقي نفس المصير اللي نسبة النجاة فيه تكاد تكون معدومة"، وأضاف مغرد آخر: "الأب بيضحي بأي حاجة ف مقابل سعادة وبقاء ولاده، حتى لوكانت الحاجة دي هي حياته".

وعبر مغردون عن تقديرهم لما قام به الرجل، وللدور الذي يلعبه الآباء في حياة أبنائهم والتضحيات التي يقدمونها لهم، حيث جاء في إحدى التغريدات: "يبخت الي عندو "سوبر بابا"، وأضاف آخر: "الآباء هم الحياة .. لا حياة بدونهم"، وذكر آخر: "لم يفكر في نفسه.. قرر أن يحميها ويحتضنها بجسده".

وتوضح لقطات الفيديو الفتاة التي وقعت تحت القطار بينما كانت تنتظره للسفر بمحطة السكك الحديد، فما كان من والدها إلا أن ألقى بنفسه فوقها وأنقذها.

وتعالت أصوات الناس التي شاهدت الموقف الإنساني في خوف وترقب للثواني التي أنقذت الأب وابنته من موت محقق أسفل عجلات القطار، وتمكن الأب إنقاذ ابنته دون ان يصاب احدهما باذى.

فيديو الحادثة: