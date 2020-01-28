6 أمور تجنب القيام بها على متن الطائرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر خبير في السفر والطيران مجموعة من النصائح للمسافرين على متن الطائرات، ينصحهم بعدم القيام بها وهي، وفقا لما نشر في موقع "ديلي ميل" البريطاني:

1- عدم وضع الأشياء الثمينة في صناديق التخزين الموجودة فوق المقاعد: حيث تستغل مجموعات من المسافرين نوم الركاب لتفتيش هذه الحقائب وسرقة ماهو ثمين فيها، وقد تحتوي على كمبيوترات محمولة أو نقود، ولا يدرك الشخص فقدانها إلا بعد هبوط الطائرة.

2- لا تشرب ماء الصنبور: يقول خبير السفر إن مياه صنابير الطائرة تحتوي على بكتيريا وطفيليات، وينصح بالابتعاد عن استخدامها حتى بالمضمضة.

3- لا تقرأ مجلات المقاعد: نادراً ما يتم تنظيف مقاعد الطائرة بالقدر اللازم، ويمسك مئات المسافرين كل أسبوع هذه المجلات وقد تكون أيديهم غير نظيفة.

4- لا تخلع حذاءك في الطائرة: أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الراكب هو خلع الحذاء قبل أن تقلع الطائرة او ارتدائه عند هبوطها، فهذان الوقتان يعتبران الأكثر خطورة، حيث يكون احتمال حدوث حالة طارئة عند الإقلاع والهبوط، الأمر الذي يجعل القديم اكثر عرضة للجروح أو الكسور المباشرة.

5- لا تبقى جالساً لفترة طويلة: من الضروري أن تنشط جسمك وتحرص على تدفق الدم بشكل جيد.

6- ارتداء طبقة واحدة: حيث يكون الجو باردا في طبقات الجو العليا، والاستعداد الكامل لمثل هذه المواقف يساعد في الحد او السيطرة على انتقال الامراض المناعية.