العداء الأثيوبي أوليكا أدوغنا بيكيلا يتوج بلقب ماراثون ستاندرد تشارترد دبي 2020

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توج ‏العداء الأثيوبي أوليكا أدوغنا بيكيلا بلقب ماراثون ستاندرد تشارترد دبي 2020، حيث حل أولا في سباق الرجال في ساعتين و6 دقائق و15 ثانية، بينما حلت العداءة الأثيوبية ووركنش ديغيفا اولاً في نفس السباق للسيدات حيث وصلت الى خط النهاية في ساعتين و19دقيقة و37 ثانية.

وانطلقت صباح اليوم النسخة الـ21 من «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي» الدولي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 30 ألف متسابق من المواطنين والمقيمين، ومن خارج الإمارات، إلى جانب نخبة من أبرز العدائين في العالم، الذين يتسابقون على جائزة 100 ألف دولار المخصصة لبطل السباق، سواء للرجال أو السيدات.