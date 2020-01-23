بالصور.. سمكة تقفز من الماء وتخترق رقبة شاب في إندونيسيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قفزت سمكة من الماء واخترقت رقبة شاب إندونيسي، وقامت بغرس فكيها الحادين في عنقه، أثناء جولة صيد مع والديه بإندونيسيا،

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الحادثة وقعت، قبل أيام، قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية، وأصيب الشاب محمد بجروح خطيرة تطلبت إجراء عملية جراحية عاجلة أشرف عليها 3 مختصين واستغرقت نحو ساعتين.

وأظهرت الصور، التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي، فم سمك الفصيلة الخرمية، وهي تخترق رقبة الشاب من جهة، لتخرج من الجهة الأخرى للرقبة.

وتعافى الفتى الإندونيسي (16 عاما) تدريجيا من الإصابة، لكنه لم يغادر المستشفى بسبب الحمى التي أصيب بها، حيث قال الأطباء إنهم ينتظرون أن تهدأ الحمى.

ويشار إلى أن الخرمية تنتمي، لما يعرف بـ"أسماك الإبرة" نظرا لشكلها الأنبوبي الطويل وجسمها النحيف، وتشتهر بأنها بارعة في القفزة من المياه بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.