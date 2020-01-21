"نخيل" تعلن عن تغيير في مجلس إدارتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت "نخيل" عن تغيير في مجلس إدارتها بعد استقالة رئيس المجلس، السيد علي راشد أحمد لوتاه عقب تعيينه أخيراً في مجلس إدارة دبي العالمية، بدعوة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ويرأس المجلس الموسّع الجديد بمجموع أعضائه السبعة محمد إبراهيم الشيباني.

وأضافت "نخيل" أن التغييرات في مجلس الإدارة تشمل إضافة أربعة أعضاء جدد، هم: محمد إبراهيم الشيباني، وسلطان بن سليّم، والسيد خليفة حسن الدبّوس، والسيد عصام الدين كلداري، فيما يبقي كل من خالد بن بخيت الفلاسي، وإبراهيم حسين الفردان، وعادل خليفة الشاعر على عضويتهم في مجلس الإدارة.

وقال محمد إبراهيم الشيباني: لقد تمكنت "نخيل" تحت قيادة علي لوتاه على مدار سنوات، وبفضل جهوده المتواصلة من التفاني والعمل المستمر، من تثبيت مسار الشركة وعودتها إلى الربحية. أود بالنيابة عن مجلس الإدارة الجديد التعبير عن الشكر والعرفان إلى الأخ علي ونتمنى له التوفيق في دوره الجديد.