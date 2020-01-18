كيف تقرأ رسائل "فيس بوك ماسنجر" سراً؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف موقع "ذي صن" أنه يمكن قراءة الرسائل الواردة عبر "فيس بوك" دون أن يعلم المرسل بأننا قرأناها وذلك عبر قراءة الرسالة على شاشة الإشعارات، حيث يرسل "فيس بوك ماسنجر" إشعارات إلى هاتفك في كل مرة تتلقى فيها رسالة جديدة.

ويمكن رؤية محتويات الرسالة في شاشة العرض، حيث يُظهر الإشعار محتوى الرسالة، ما يتيح قراءتها دون فتح تطبيق "ماسنجر"، وبالتالي لن يعلم المرسل بأن المستخدم شاهدها بالفعل.

ومع ذلك، تصبح هذه الخدعة أقل فعالية بمجرد بدء تلقي عدد كبير من الرسائل، في تتابع سريع.

ويمكن أن تحتوي شاشة الإشعارات على عدد معين فقط من الرسائل، وستُلغى علامات التبويب القديمة، عند تصفية الرسائل الجديدة.

وعندما يحدث ذلك، يمكن للمستخدم إزالة حجب قدرة التطبيق على تحديث البيانات الجديدة وإرسالها، عبر الإنترنت.

ومن خلال تفعيل "وضع الطائرة"، وفتح تطبيق "ماسنجر"، يمكن قراءة الرسائل دون قلق بشأن علم المرسل بذلك. وتأكد من إغلاق التطبيق قبل إيقاف تشغيل "وضع الطائرة".

كما يمكن تحميل تطبيق "Unseen"، حال رغب المستخدم باستخدام متصفح الكمبيوتر، الذي يعد واحدا من تطبيقات مماثلة متوفرة لمستخدمي "غوغل كروم