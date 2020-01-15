خدعة ذكية تكشف عدد من يحفظ صورك على إنستغرام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

إذا كنت ترغب في معرفة عدد الأشخاص الذين يقومون بحفظ صورك على موقع إنستغرام؟ فهناك خدعة تتيح ذلك.

وأفادت صحيفة "ذان صن" البريطانية أنه يمكنك اتباع الآتي حتى تتمكن من معرفة عدد الأشخاص الذين يقومون بحفظ صورك.

كل ما عليك فعله هو تبديل حساب إنستغرام الخاص بك إلى حاسب خاص بالعمل "Business Profile" ، وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك وانقر فوق "التبديل إلى Business Profile".

ثم سيطالبك إنستغرام بالربط بين هذا الحساب وحساب خاص بالعمل مماثل على فيس بوك. ستحتاج أيضاً إلى اختيار فئة لملفك الشخصي.

أضف بعد ذلك عنوان بريدك الإلكتروني أورقم هاتفك أوعنوانك الشخصي.

هذا كل شيء، فقد أصبح لديك ملف خاص بنشاطك التجاري، ويمكن إعادته مرة أخرى إلى صفحة شخصية في أي وقت.

يمكنك بعد ذلك النقر فوق أي صورة ومعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ إحدى صورك بالضبط. لكن لا تزال هذه الميزة لن تكشف بالضبط عمن قام بحفظ الصور.