بعد قرار اعتزالها الحياة الملكية.. ميغان توقع اتفاقا مع ديزني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وافقت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني، مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال، بحسب ما أعلنته صحيفة تايمز، السبت.

ولم تقدم الصحيفة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ماركل، لكنها قالت إن ديزني ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية. ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومة.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ماركل، التي تحمل رسميا لقب دوقة ساسكس.

وفاجأ الزوجان العائلة المالكة، يوم الأربعاء، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية، و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا"، وذلك بعد تقارير عدة تحدثت عن توتر داخل القصر الملكي وعدم انسجام داخل العائلة بعد انضمام ميغان إليها.

وقال دوق ساكس​ وزوجته في بيان إنهما ينويان العيش بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وأن هذا العام سيشكل فترة انتقالية نحو الحياة الجديدة التي وعدا بمزيد من التفاصيل بشأنها في وقت لاحق.​