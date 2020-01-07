مجزرة حقيقية" بانتظار آلاف الجِمال في أستراليا" غداً"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنوي السلطات الأسترالية غداً الأربعاء البدء بحملة إعدام جماعية لعشرات الآلاف من الجمال المتواجدة في جنوب البلاد.

وجاء قرار الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة تسبب الجِمال بالاحتباس الحراري من خلال شرب كميات كبيرة من المياه وأكل أوراق الأشجار ما يتسبب بانتشار الحرائق.

وسينفذ عمليات الإعدام رماة محترفين يُحلقون بواسطة طائرات مروحية فوق مناطق تجمع الجِمال وتحديداً في مناطق "أنانغو بيتجانتجارا يانكونيتجاتارا”.

وسبق للسلطات الأسترالية أن نفذت عمليات إعدام جماعية لقطعان من الجِمال.