مضيفة طيران تتعرض لـ7 كسور في الساق نتيجة اضطرابات جوية في طائرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعرضت مضيفة على متن طائرة لسبعة كسور مختلفة في الساق، نتيجة بعض الاضطرابات التي حدثت بسبب عاصفة جوية، بحسب ما جاء في موقع «ميرور» البريطاني.

وكانت المضيفة تدفع عربة الضيافة على متن طائرة عندما واجهت الطائرة عاصفة في منتصف المحيط الأطلسي.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في ارتفاع الطائرة 500 قدم، ما أدى إلى سقوطها أرضاً وانحشارها بطريقة أدت إلى حدوث كسور في ساقها اليمنى.

واضطرت إلى الانتظار لمدة سبع ساعات قبل الذهاب إلى المستشفى عندما هبطت الطائرة المتجهة من كوبا إلى مانشستر.

وتبين أن الطيار قد أعلن مواجهة الطائرة لبعض الاضطرابات الجوية، داعياً طاقمها للجلوس.