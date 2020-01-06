أصالة تعلن انفصالها نهائياً عن زوجها وتقول: أتمنّى عدم الدّخول في التّفاصيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة أصالة خبر انفصالها بشكل نهائي عن زوجها المخرج طارق العريان وذلك عبر منشور في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ودعت أصالة الجميع لعدم الدخول بالتفاصيل، مؤكدة أنها تؤمن بقضاء الله وقدره.

وجاء في منشور الفنانة اصالة على استغرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره