بحيرة "تبتلع" حطام سفينة بعد أن لفظته!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بدأ حطام سفينة عمرها أكثر من 100 عام في الإختفاء مرة أخرى في بحيرة ميتشيغان الأميركية بعد أن ظهر منذ قرابة الشهر ونصف الشهر.

وكانت البحيرة قد لفظت السفينة في أواخر نوفمبر الماضي إلا انها آخذة في الغرق مجددا.

وجرى اكتشاف حطام السفينة بعد عاصفة ضربت قبالة ساحل موسكيغون.

وتقول السلطات المحلية إن حطام السفينة آخذ في الغرق، حيث اختفى نحو ثلثه تقريبا تحت سطح الماء، مضيفة أنه من المتوقع أن تغرق بشكل كامل في بضعة أشهر.

وتابعت: "بناء على الحطام الموجود، نرجح أن يكون الحطام لبارجة حربية، ونعتقد أنها غرقت في الثلاثينيات".

وكان الباحثون توقعوا مكان تواجد حطام السفينة قبل 8 سنوات، بالاعتماد على الرسومات وبعض الخرائط.

وكانت السفينة تحمل رافعة تابعة لشركة "بوكيروس إيري" الأميركية، يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1915 على ما يبدو.

وتواصل "بحيرة ميشيغان" الكشف عن العديد من أسرار غرق السفن، حيث تم مؤخرا أيضا اكتشاف حطام مركب شراعي، غرق في عام 1891.