يركن سيارته في مسبح.. والشرطة تعثر عليها بالصدفة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت الشرطة الأميركية على سيارة تم ركنها بالصدفة وسط مسبح تابع لأحد الفنادق، في ولاية فلوريدا الأميركية.

ونشرت شرطة ويست بالم بيتش على حسابها بموقع "فيس بوك"، صورا طريفة للسيارة "المركونة بالخطأ" وسط المسبح.

وقالت في تعليقها على الصور: "لحسن الحظ، لم يصب أي شخص في الحادث. السائق ومن معه هربا من المكان بعد إسقاطهما السيارة داخل المسبح".

وكان السائق ينتظر في مواقف الفندق، قبل أن يدخل بالخطأ إلى المسبح ويغرق داخله بالسيارة، في الحادث الذي وقع اليوم.

ولا يعرف بعد سبب الحادث، وما إذا كان يعود إلى السرعة أو قلة التركيز والانتباه.

وأظهر مقطع فيديو، نشر في وقت لاحق، كيف تم إخراج السيارة من حوض السباحة، حيث جرى الاعتماد على الرافعة لإنجاز المهمة.